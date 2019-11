Tartu võimukriisi lahendamine lükkus neljapäeva öötundidele

Toots tahab välja vahetada kaks Keskerakonna abilinnapead, kuid rahanduse abilinnapea Monica Rand ei soovi ametist lahkuda. Tagandada soovitakse ka Madis Lepajõed, kes on aga haiguslehel.

Koosolekule saabusid ka Keskerakonna esimees Jüri Ratas, aseesimees Mailis Reps ja peasekretär Mihhail Korb.

Tartu linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooni juht Vladimir Šokman, keda pakutakse üheks võimalikuks uueks abilinnapeaks, ütles pärast kaks ja pool tundi kestnud arutelu lühiusutluses ERR-ile, et seni räägiti, mis saab edasi ja kuidas edasi, kuid lahenduseni ei jõutud.

"Eks Jaan Toots noore poliitikuna oli veidid kärsitu ja lootis, et saab kiiremini asju lahendada, aga nagu elus ikka on, et lahendused ei kipu nii kiiresti tulema. Selgub asjaajamiste käigus igasugu takistusi ja probleeme," rääkis Šokman, kelle sõnul jõutakse peale pooleteisttunnist pausi pigem siiski lahenduseni.

"Kindlasti on lahendusi rohkem kui kaks /.../ Koalitsioonist lahkumine oleks viimane variant, sellest me praegu ei räägi tõsiselt," märkis Šokman.

Monica Rand ütles pausi ajal ERR-ile, et tema tõenäoliselt ei lahku ning et mingeid ähvardusi talle koosolekul ei tehtud. Samuti kinnitas ta, et koalitsioon Tartus püsib.

"Aktuaalse kaamera" andmetel on juhul kui Rand siiski nõustub tagasi astuma, abilinnapea kandidaatideks Vladimir Šokman ja Rene Kokk.

Keskerakonna koosolek jätkub neljapäeval kell 23.00.

Kui abilinnapead ise tagasi ei astu, on Keskerakonnal küllalt vähe võimalusi, sest ise nad oma erakonnaliikme umbusaldamist põhikirja järgi algatada ei tohi. Tartu piirkonna juhatus on Rannalt nõudnud ametist taandumist, kuid Rand on siiani keeldunud.

Jüri Ratas märkis kolmapäeval saates "Stuudios on peaminister", et tema jaoks on oluline, et Keskerakond jääks Tartus koalitsiooni. "Teen kõik selleks, et stabiilsus saavutada, et Keskerakond jääks koalitsiooni ning saaks oma põhimõtteid ja ideid Tartu edasiarendamiseks ja tartlaste heaolu tõstmiseks edasi rakendada. Seepärast lähen ise Tartusse kohale, kohtun erakonna piirkonna ja fraktsiooniga ning loodetavasti ka linnapeaga," ütles Ratas.

Keskerakonna aukohus aga tegi erakonna juhatusele ettepaneku jätta Monica Rand erakonda, kui ta Tartu abilinnapea kohalt tagasi astub, ütles aukohtu esimees Kalle Klandorf. Vastasel juhul ootab Randa Klandorfi sõnul erakonnast väljaheitmine.