Helme: Järviku tagasikutsumine ei tule kõne allagi

"Kui tema nõunikud on andnud talle halba nõu, siis tuleb läbi arutada nende nõunike sobivus, kuid ministrit see ei kõiguta," kirjutas Helme sotsiaalmeedias.

Helme hinnangul toimub Järvikuga seoses praegu koordineeritud ja ette valmistatud infooperatsioon järgmise EKRE ministri tasalülitamiseks. "Järviku-vastane rünnnak toimub ajal, mil ta ise on Hiinas ega saa adekvaatselt reageerida õhku visatud süüdistustele. Kohe, kui ta tagasi tuleb, saab ta anda oma selgitused nii erakonnale kui avalikkusele."

Helme sõnul teeb Järvik oma tööd hästi, nõudes infot, tegevust ja vastutust tema alluvuses olnud ametitelt. "Ta on sisuliselt ja jõuliselt võtnud ette toiduohutuse tagamise Eestis. Ta on nõudnud, et ametid ei tegeleks kodumaist ettevõtlust tappes suvaõiguse kohandamisega näidishukkamiste läbiviimiseks, et varjata oma varasemat tegevusetust ja ebakompetentsust."

"Meie seisame oma ministri taga reservatsioonideta. Järviku tagandamine või tagasi kutsumine ei tule kõne allagi."

Põhja ringkonnaprokuratuur alustas kolmapäeval kriminaalmenetlust toimingupiirangu rikkumise paragrahvi alusel maaeluministeeriumi haldusalas toimuva asjus. Uurimine puudutab minister Mart Järviku nõunikku Urmas Arumäed, ent kahtlustust pole kellelegi esitatud.