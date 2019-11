Viimsis on üle 20 000 elaniku ja pooled neist on raamatukogu lugejad. Uusi ruume on oodatud juba üle kümne aasta.

Viimsi raamatukogu on uusi ruume oodanud üle kümne aasta. Sel ajal on juurde tulnud nii raamatuid kui ka lugejaid.

"Tänapäeva inimestel on arvamus, et tegelikkuses raamatukogu on sekundaarne. Me kõik kasutame rohkem ja vähem internetti, e-raamatuid loeme, aga see ei ole päris nii. Viimsis on kõik need lugemist näitavad arvud ainult kasvanud aastatega," ütles Viimsi raamatukogu direktor Tiiu Valm.

Viimsi raamatukogus on 60 000 raamatut ja et neid oleks kergem kolida, laenutati oktoobris raamatuid põhimõttel - vii koju nii palju, kui arvad, et jaksad kuu ajaga läbi lugeda. 7000 raamatut laenutati just nii ja need toovad lugejad detsembris tagasi.

Vahemaa Viimsi vana ja uue raamatukogu vahel on veidi üle kilomeetri ja raamatuid ühest raamatukogust teise aitas inimketis kolida veidi üle 200 lugeja.

Kuigi uue asukohaga suureneb Viimsi raamatukogu pindala neli ja pool korda, ei läinud uute ruumide väljavalimine päris valutult, sest oli neid, kellele ei meeldinud mõte raamatukogust kaubanduskeskuses.

"Ent kui me läheme üle lahe ja vaatame, mis on Soomes toimunud, kus on maailma parimad raamatukogud, siis seal on üle 20 raamatukogu juba kolinud spetsiaalselt raamatukogude jaoks rajatud ruumidesse ostukeskustesse," sõnas Tiiu Valm.