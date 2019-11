Hispaanlased on loiud riigile uut parlamenti valima

Hispaanlased on riigile uue parlamendi valimisel loiud. Pühapäeva pärastlõunal oli valimas käinud vaid 38 protsenti valimisõiguslikest kodanikest, mida on 3,6 protsendipunkti võrra vähem aprillikuiste valimistega võrreldes. Madala aktiivsuse põhjuseks peetaksegi valimiste sagedust - tänavu on tegu juba teiste ning viimase nelja aasta jooksul neljandate parlamendivalimistega.