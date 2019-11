Praegu kuulub kinnistuga külgnev kõnnitee kinnistuomaniku lumekoristuse kohustuste hulka, ent seda, kui laialt kõnnitee puhastada tuleb, määratletud pole. Tarmo Sulg, Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja ütles, et linna eesmärk on lumisel ajal rahvarohketes kohtades jalakäijate liikumist hõlpsamaks muuta ja tekitada ühetaoline tulemus võimalikult kiiresti. Praegu on Sule sõnul pilt linnas kaootiline.

Mõnel puhul tuleb kojamees tööle hommikul kella kaheksaks, mõni töötab lumesaju ajal hoopis teisel objektil, mistõttu ongi jalakäija jaoks pilt väga erinev, märkis Sule. "Linna pilootprojekti mõte oligi selline, et me pakume kinnistuomanikele teenust, mida me ise riigihanke korras oleme sisse ostnud ja võimaldame kinnistuomanikel liituda tsentraalse kõnniteede koristuse teenusega. Üks sahk hakkab tänavaotsast kõnniteed koristama ja kuni siis järgmise ristmikuni välja, et oleks ühetaoline tulemus."

Sulalume paksus kõnniteel lumesaju tingimustes võib olla kolm sentimeetrit ja kerge lume paksus viis sentimeetrit. Kui see on saavutatud, asuks linn lund lükkama.

Sule sõnul ongi praegu laua taha kutsustud 30 kesklinna piirkonna kinnistut ja umbes kümnega neist on alustatud tõsiseid läbirääkimisi tingimuste üle, kuidas lumekoristust läbi viia.

"Me esialgu tahtsime näha, kui paljud kinnistuomanikud oleksid vabatahtlikult nõus kaasa tulema. Täna tegelikult seadusest tulenevalt on hästi keerukas sellise koormise panemine kinnistuomanikele, mis tähendab, et iga kinnistuomanikuga on vaja volikogus või volikogu volitustel kokkulepe sõlmida. Idee oli uurida, et kas selliseid huvilisi on. Praegu tundub, et huvi on täiesti olemas sellise teenuse järele," märkis Sule.

Esialgu tahetakse pilootprojekti katsetada Tallinna kesklinnas Estonia ja Rävala puiesteega piirneval alal ehk Solarise keskuse ja Eesti pangaga külgneval teel. Kui kõik hästi läheb, tahab linn projektiga edasi minna ja koristatavat ala laiendada. Linn tahab töö käima panna 1. detsembrist.