Euroopa Kontrollikoja 2018. aasta aruande järgi on ühenduse tulud tervikuna seaduslikud ja korrektsed ning neis ei esinenud olulisi vigu. Euroopa Liidu 2018. aasta eelarvest tehtud kulutuste hinnanguline veamäär on 2,6 protsenti, mis on viimase kahe aasta hinnangulise veamääraga samas vahemikus.

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Anneli Ott ütles, et üldiselt on 2018. aasta maksed korrektsed, kuid kontrollikoda juhib taas tähelepanu vigade määrale suurema riskiga kulude hüvitamisel liikmesriikides. "See puudutab toetusi, mille puhul on hiljem selgunud, et tehtud kulutused ei ole vastanud üsna keerulistele toetuskõlblikkuse tingimustele," märkis Ott. Ta lisas, et põllumajanduse otsetoetuste maksed ei olnud olulisel määral vigadest mõjutatud.

Juba kolmandat aastat järjest teeb koda aga märkuse maksete kohta. Probleeme on kulude hüvitamisel põhinevate maksetega kõrgema veamääraga valdkondades, nagu teadusuuringute ja arenguabi projektid ning regionaal- ja maaelu arengu investeeringud. Olulisel määral oli vigadest mõjutatud ühtekuuluvuse valdkond ja seda peamiselt rahastamiskõlbmatute kulude hüvitamise ning siseturueeskirjade rikkumise tõttu.

Teadusuuringute kulutustes leidis kontrollikoda vigu, kus toetusesaajad olid deklareerinud tegelikkusest suuremad personalikulud, muud otsesed kulud ja üldkulud ning rahastamiskõlbmatud alltöövõtukulud.