Oktoobris maksis pealinna korteri ruutmeeter keskmiselt 2040 eurot, mis on kõrgem kui kunagi varem, selgub maa-ameti tehinguülevaatest.

Kinnisvarafirma 1Partner Kinnisvara juhi Martin Vahteri sõnul Tallinna korterite hinnad tulevikus odavamaks pigem ei lähe.

"Üürimine on enamus inimeste jaoks pigem ajutine lahendus, eriti arvestades, et üürimine ja ostmine maksab praegu kuus sama palju. Ka korter on pensionisammas ja ma ei soovita pensionieas ses osas küll kellelgi riigi peale liigselt lootma jääda," ütles Vahter.

"Investeeringu või väärtuse hoidjana saab kinnisvara võtta siiski vaid Tallinnas ja kolmes-neljas suuremas tõmbekeskuses. Kahaneva elanike arvuga asulates on kinnisvara väärtuse kasvu või isegi säilimist aastakümnete möödudes raske prognoosida," lisas Vahter.

Oktoobris tehti Tallinnas kinnisvaraga kokku 1243 ostu-müügitehingut. Kinnisvaratehingute koguväärtus oli 155 miljonit eurot, mis on 19,2 protsenti enam kui eelmisel kuul ja 4,9 protsenti rohkem kui mullu oktoobris.

Oktoobris müüdi Tallinnas 911 korterit, mis on 10,5 protsenti rohkem kui septembris. Korteri keskmine ruutmeetri hind tõusis kuuga 4,6 protsenti 2040 euroni, mis on Eesti kõigi aegade rekord.

Pealinna kalleim korter müüdi oktoobris 945 000 ning soodsaim 2500 euro eest.

Oktoobris müüdi Tallinnas 24 hoonestatud elamumaa krunti, mis on 13 võrra vähem kui varasemal kuul. Kalleim elumaja müüdi 650 000 ning soodsaim 14 000 euro eest.