Kriminaalasja, kus kahtlustatavaid peale kolme vahistatud mehe on veel, menetlevad prokuratuur ning maksu- ja tolliamet eelmisest aastast.

"Aktuaalse kaamera" andmetel on üks kinnistu, kus korterite müügist saadud rahast jäeti käibemaks deklareerimata ja maksmata, Vesiroosi 5. Kaunis jõeäärses majas on praegu veel müügis vaid üks korter.

"Eeluurimise jooksul on täiendavalt tulnud välja kaks kuriteofakti, nii et praegu on prokuratuuri menetluses kolm erinevat kriminaalasja, kus riigile tekitatud kahjusumma on üle poole miljoni euro. Käesolevas menetlusfaasis me ei tahaks öelda kahtlustatavate nimesid ja konkreetseid objekte. Tegemist on eramutega ja on olemas ka korterelamu, mida on ehitatud. Ma arvan, et inimestel hetkel küll muretseda ei ole põhjust, sest praegu me menetleme ainult seda külge, et jäänud on maksud maksmata ja deklareerimata," selgitas Lääne ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Kaido Tuulemäe.

Tuulemäe andmetel soovivad kahtlustatavad tekitatud kahju riigile tasuda. "Aga tuleb ka välja tuua, et olulises ulatuses on riik erinevate varaarestidega nõudeid taganud," märkis prokurör ja lisas, et hetkel on kolm kahtlustatavat veel vahi all.