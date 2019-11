Narva autojuhtidele uued ringristmikud ei meeldi

Ringristmik Puškini tänaval sai valmis aasta tagasi. Kuid kired pole siiani vaibunud, sest tegemist on Narva autojuhtide poolt ühe vihatuma uuendusega. Nende arvates on keset tänavat laiutav ring täiesti mõttetu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Aga milleks? Milleks, kõik oli ju hästi? Kui on hästi, siis pole vaja paremaks teha. Seepärast jätke nii nagu oli. Näete, jälle on probleem!" kommenteeris autojuht Vladislav.

Narvas on vaid üks inimeste poolt aktsepteeritud ringtee, nn suur Narva ring enne Peetri platsi. Tänavatele pikitud ringid aga tekitavad segadust.

"Siin toimuvad kokkupõrked, inimesed sõimavad ja riidlevad, autod signaalitavad kogu aeg. Öösiti käivad siin driftijad kumme kärsatamas. Tuleb teha nii nagu varem ja ajutine ring ära koristada," jätkas Vladislav.

Kokku on ühele tänavale tehtud kolm ringristmikku, millest kaks on praegu veel märgitud plasttähistega. Linnavalitsus lubab, et need asendatakse statsionaarsete ringteedega, millega kiirustama kippuvad Narva autojuhid peavad harjuma.

"See on ohutus. Kõik inimesed sõidavad, terve Euroopa sõidab niimoodi. Tallinn sõidab, Tartu, Viljandi, kõik inimesed kasutavad ringe. Miks Narva ei saa? Inimesed praegu sõidavad nii, nagu neile on mugavam, aga mitte nii nagu reeglid ütlevad," kommenteeris Narva linnapea Aleksei Jevgrafov.

Samas tunnistas linnapea, et liikluskorralduse muutusi pole inimestele piisavalt selgitatud.