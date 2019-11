Saudi pealinnas pussitati laval kolme näitlejat

Politsei vahistas 33-aastase Jeemeni päritolu mehe ja konfiskeeris rünnakus kasutatud noa.

Vigastatud kaks meest ja naine on stabiilses seisundis.

Telekanali Al-Ekhbariya videoklipis võis näha, kuidas noaga relvastatud mees ronis lavale ja ründas muusikalavastuses osalenud teatrikostüümides näitlejaid.

Teadaolevalt oli tegemist välismaise teatritrupiga, kuid ohvrite rahvus ja ründaja motiivid on seni selgusetud.

Saudi Araabia, mis püüab vabaneda oma äärmuskonservatiivsest mainest, on asunud edendama meelelahutust oma kodanikele.

Riigi de facto liidri kroonprints Mohammed bin Salmani algatatud reformid lubavad osana kaasajastamisest korraldada kontserte ja taasavada kinosid. Tühistatud on keeld naistel autot juhtida.

Juba on Saudi Araabia lavadele jõudnud mitmed rahvusvaheliselt tuntud artistid, nagu popikoon Janet Jackson, Lõuna-Korea poistebänd BTS ja räppar 50 Cent.

Turismi ja meelelahutussektori arendamine on üks kroonprintsi Visioon 2030 kava alustalasid. Visiooni eesmärk on valmistada araabiamaailma suurimat majandust ette naftajärgseks ajastuks.

Ning kuigi on reformid on saudi noorte seas populaarsed, peitub neis oht vihastada välja äärmuskonservatiivid, sealhulgas osa vaimulikest ja usupolitsei, kelle volitusi on viimastel aastatel jõudsalt kärbitud.

Analüütikute sõnul on see ka üks põhjusi, mis valitsus rakendab reformivastaste suhtes nulltolerantsi poliitikat.

"Kuningriigi liberaalid ja konservatiivid on kokkupõrkekursil ja see teeb ilmselt Saudi liidritele enim muret," lausus Saudi küsimuste ekspert Quentin de Pimodan Kreekas asuvast Euroopa ja Ameerika Uuringute Teadusinstituudist.

Lähema kümnendi jooksul kavatsevad kuningriigi võimud pumbata meelelahutussektorisse 64 miljardit dollarit.

Samas näevad osa saude meelelahutuse edendamises ka katset summutada rahulolematust riigi majandusolukorra ja noorte kasvava tööpuudusega.