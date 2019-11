Elva peatänava ja keskväljaku valmimine lükkus edasi

Eelmisest aastast saadik on Elvas ümber ehitatud valla peatänavaks nimetatud Kesk tänavat ja loodud uut keskväljakut. Kui algse plaani põhjal oleks pidanud uue kuue saanud tänav ja keskväljak valmis olema 29. oktoobriks, siis sellele vaatamata käivad ehitustööd objektil ka praegu ning objektide valmimine on lükatud detsembrisse.

Uue kuue saav Elva Kesk tänav ehk niinimetatud 800 meetri pikkune valla peatänava ja keskväljaku projekt on ehituse käigus põhitöövõtjale osaühing RTS Infraehitusele rohkem kui aasta jooksul esitanud nii mõnegi väljakutse - olgu siinkohal näiteks siis sissesõidutee, mille laius projekti järgi kitsam, kui veokite pöörderaadiuse tagamiseks tegelikult vaja või parkla serv, mis kergliiklusteest kõrgem ning kust takistavate piirete puudumisel on autol lihtne üle ääre kergliiklusteele jõuda. Samuti on Elva keskväljaku rajamine ilmekas näide ka sellest, kuidas vahel tuleb esialgsest plaanist üldse loobuda.

Nii näiteks tuli muuta Hanseni allee ehitusplaane, mis pikendusega tuleb ka vee kohale. "(See) Oli ette nähtud metallvaiadel ja selline purre veekohale, aga kuna töövõtja seda protsessi seal alustas, siis vaiad ei tahtnud kuidagi pidama jääda ja andiski meile tagasisidet, et ta võib need vaiad küll sinna turbapinnasesse suruda, aga kui aasta või kahe pärast on purre viltune, et siis tema seda riski küll ei julge enda peale võtta ja siis saigi juba uuele lahendusele ehk siis ujuvpontoonide peale mindud," rääkis Elva vallavalitsuse vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk.

Lisaks eeltoodule on projekti valmimist mõjutanud ka Kesk tänaval juulikuus toimunud Rally Estonia Elva linnakatse.

"Kui muidu oli tööde graafik ehitatud üles nii, et kõikide lõikudega nagu võrdselt ikkagi minnakse, et olla lõpptähtaega arvesse võttes graafikus, siis meie palvel oli ikkagi, et me saaksime juuli alguses aslfati maha ja saaks Elva linnakatse toimuma. Töövõtja tegi ka selles suunas jõupingutusi ja oli ka meile vastutulelik – tõesti juuli alguseks oli asfalt maas, asfalt jõudis piisavalt taheneda, et ralliautod saaksid kurvid välja võtta," rääkis Narusk.

Eeltoodule tuginedes ütleb Narusk, et ehitaja on sõnastanud objektiivsed põhjused, miks Kesk tänav ja keskväljak paar nädalat tagasi valmis ei saanud ja miks tööde tähtaega pikendada. Kuigi ajakava muutumine toob vallale kaasa lisakulutusi, siis Naruski sõnul projekti eelarvet ei ületata. Samuti ei tee vald põhitöövõtjale trahvi, vaid vastastikkuse koostöö tulemusena loodab Narusk, et kuuendal detsembril saab üle aasta kestnud ehitustöödele männilinna peatänava ja keskväljaku kontekstis punkti panna.

Elva kesklinna peatänava ja seda ümbritseva kontaktvööndi arhitektuurivõistlusel 2016. aastal pälvis esikoha võistlustöö märgusõnaga "Sõstrapõõsaste vahel", mille autoriteks on arhitektid Ülle Maiste, Diana Taalfeld, Anne Saarniit, Roomet Helbre ning Taavi Kuningas arhitektuuribüroodest AT HOME, NU, ubin pluss ja TEMPT. Võidutöö meeskond pälvis preemia suurusega 6000 eurot.