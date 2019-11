Telesaatejuhi surmaavarii põhjustajat ähvardab tingimisi vangistus

Vastavalt Lõuna ringkonnaprokuröri Anneli Hinto ja süüdistatava Ramazan Tasci (23) sõlmitud kokkuleppele võib viimane kohtu nõustumisel saada tingimisi kaheaastase vanglakaristuse kolmeaastase katseajaga ning jääb üheks aastaks ilma juhtimisõigusest.

Kohus otsustab kokkuleppe võimaliku kinnitamise veel teisipäeval.

Signe Lahtein sattus raskesse avariisse mullu 22. märtsi hilisõhtul Tallinna-Tartu maanteel, kus tema juhitud sõiduauto põrkas kokku veokiga.

Päästjatel tuli Lahtein autost välja lõigata ning ta viidi Tartu Ülikooli kliinikumi, kus ta eelmise aasta 2. aprillil suri.

Liiklustehnilise ekspertiisi kohaselt põhjustas avarii rasketes ilmastikuoludes veoki üle kontrolli kaotanud Türgi kodanikust autojuht.

"Ekspertiisi käigus kogutud andmed kinnitasid, et just veoautojuht kaotas raskete teeolude tõttu veoauto üle kontrolli ning kaldus vastassuunavööndisse," on ringkonnaprokurör Anneli Hinto varem öelnud.