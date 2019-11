Saates "Suud puhtaks" olid külas paljulapselised pered

Eestis on 21 000 perekonda, kus kasvab kolm või rohkem last. Eriti suuri peresid ehk seitsme või rohkema lapsega peresid on Eestis üle saja. Kui poliitikute retoorika tähtsustab suuri peresid igal võimalusel, siis kuidas suured pered end Eestis tegelikult tunnevad, küsis saade soovides selgust, milline on paljulapselise pere argipäev.

Stuudios olidki teemast rääkimas paljulapseliste perekondade esindajad. Kokku oli saatesse tulnud kaheksa perekonna esindajad Eesti erinevatest paikadest.