Haapsalu lõi suhted Jaapanis asuva Kaga linnaga

Kaga linnapea Riku Miyamoto sõnul soovivad jaapanlased tutvuda Eesti e-lahendustega. Ta tõi esile ka selle, et Haapsalul ja Kagal on ühist kultuuriliselt, sest mõlemas linnas on oluline turismisektor. Kaga on tuntud oma kuumaveeallikate poolest.

"Eesti kui digitaalne riik on arenenud ja Jaapanil on palju Eesti digitaalsest arengust õppida. See oli üks punkt, mis köitis ja miks otsustasime tulla Eestisse," selgitas Miyamoto.

Soovituse pöörduda just Haapsalu poole sai Kaga linnavalitsus Jaapanis resideeruva Eesti suursaadiku Väino Reinarti käest.