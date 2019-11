Gaasituru võrgueeskirjast tulenevalt peab alates 2021. aastast saama klient näha lisaks elektrile ka oma gaasi tarbimist tunni- või päevapõhiselt. Kuid seda võimaldab kaugloetav arvesti, mis peab olema seaduse järgi paigaldatud järgmise aasta alguseks. Kõige rohkem arvesteid tuleb vahetada Eesti Gaasi tütarettevõttel Gaasivõrk, vahendas "Aktuaalne kaamera".

AS Gaasivõrgud juhatuse esimees Roman Bogdanovitš ütles, et ettevõte peab paigaldama pisut üle 15 000 arvesti. "Me oleme sellega hästi hakkama saanud. Suurem osa tööst on meil ära tehtud. Gaasiarvestid peavad olema paigaldatud aasta lõpuni, aga võttes arvesse, et maht on väga suur ja tegelikult gaasi näitude lugemine peab toimuma alates 21. aastast, siis me mõned tööd teeme järgmise aasta alguses," rääkis Bogdanovitš.



Kaugloetavate arvestite paigaldus läheb Eesti Gaasile maksma 2, 8 miljonit eurot, tarbijale see muutus kulutusi ei too. Soojusettevõte Adven peab aasta lõpuks vahetama arvestid umbes 2300 kliendil, mis maksab 700 000 eurot. Arvestamine muutub kaugloetavaks järgmise aasta jooksul.

"Paraku pigem täna see investeering võib kaasa tuua võrguteenuse hinnas väikse tõusu. Kindlasti ei lähe me oma võrguteenuse hinda üle vaatama enne 2021 ehk siis alles mõne aasta pärast ja ma usun et see jääb mingite sentide piiresse megavatttunni kohta," ütles Adven Eesti juhatuse esimees Urmo Heinam.



Kauglugejad paigaldatakse mõõtepunktidesse, mille gaasitarbimine on üle 750 kuupmeetri aastas. Siia alla lähevad kõik gaasi kütteallikana kasutavad hooned, eramud aga ka näiteks suured korteriühistud, kes ostavad gaasi majaarvesti näidu põhjal. Korterites, kus gaasi kasutatakse ainult vee soojendamiseks ja söögi tegemiseks, mõõteseadmeid välja vahetama ei pea. Eestis on 26 gaasijaotusvõrku, kus tuleb paigaldada 40-50 000 uut kaugloetavat loendurit.

MKM energeetika asekantsler Timo Tatar selgitas, et tarbija muretsema ei pea. "Ei pea nüüd täna üles otsima oma möödunud aasta gaasi kogumahtu. Selle eest hoolitseb teie gaasivõrgu ettevõtja. Lisaaega ei ole palutud ja 1. jaanuar 2020 tähtaeg tundub, et on kõigile jõukohane," sõnas Tatar.