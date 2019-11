Pariisi südalinnas arutavad eestlased ja prantslased, kuidas tehnoloogiat parimal moel tervishoiu teenistusse rakendada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Prantsusmaa tahab edasi liikuda avaliku sektori, sealhulgas tervishoiuteenuste digitaliseerimisel. Nii valitseb seal praegu suur huvi teiste riikide kogemuse vastu.

President Kersti Kaljulaid ütles, et just praegu Prantsusmaal on Eesti kindlasti suurem kui üks miljon inimest. "Eesti on keegi, kellega saab arutada, kuidas oma riiki arendada. Ja ma arvan, et hästi oluline on mitte rääkida oma kogemusest, vaid püüda mõista, kuidas siinsesse kultuuriruumi saaks sobituda uued tehnoloogiad. Meie ettevõtjate pakkumised arvestavad alati kohalikku kultuurikonteksti, kohalikku seadusandlikku ruumi ja on spetsiaalselt õmmeldud rätsepaülikonnad, see on meie ettevõtjate oluline eelis Microsofti või kelle tahes ees," ütles Kaljulaid.

Tehnoloogilisi lahendusi ühest riigist teise otse importida ei saa, oluline on üldine visioon, kinnitavad ettevõtjad.

IT-ettevõtte Helmese partner Tarmo Kiivit ütles, et nad müüvad maailmale Eesti kogemust.

"Me otseselt ei müü Eesti riigi lahendusi, aga me üritame seda kõike, mida me oleme siin õppinud, maailmale näidata eestlase töökuse viljana," lausus Kiivit.

Pariisi haiglate andmete ja digitaalse innovatsiooni üksuse juht Elisa Salamanca ütles, et alati tuleb kohandada lahendusi just neile sobivaks.

"Kuid teiste maade eeskuju aitab meil seada strateegilist visiooni, et mida on võimalik teha ja mis mujal toimib," ütles Salamanca.

Benjamin Hardy on Prantsusmaa IT-ettevõtja, kes arendab vaktsineerimistähtaegu meelde tuletavat mobiilirakendust Biloba. Huvi meie IT-lahenduste vastu on temast teinud Eesti e-residendi.

"Ma pidin ise saama e-residendiks, et mõista kasutusele võetud vahendi kasu ja kogu keerukust, mis on tehtud lihtsaks, et mina prantslasena seda kõike mõistaksin. Kogemus on väga hea," rääkis Hardy.

E-tervise konverents oli vaid väike osa president Kaljulaidi Pariisi visiidist, president käis ka Rahufoorumil, UNESCO konverentsil ja läheb homme e-valitsemise tippkohtumisele.