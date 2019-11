Talvise valge rüü on küll saanud Skandinaavia ja Soome kesk- ja põhjaalad, Lapimaal mõõdeti lume kõrguseks ligi 30 cm, Skandinaavia mägedes üle 50 cm. Niisama paks lumekasukas tuli maha Alpides.

Põhjuseks ridamisi madalrõhkkondi, mis katavad Euroopa läänetiiba põhjas Nordkapist kuni Türreeni mereni lõunas. Keerutavad ringi niisket ja üsna jahedat õhku. Idas Venemaa kohal on aga kanda kinnitanud kõrgrõhuala. Nende kahe süsteemi vahel transpordib tugev lõunavool soojust põhja. Läänemere kohal on ka homme õhuvool otse lõunasse Aadria mereni suunatud.

Sooja tuleb juurde ja päev kujuneb tavatult mahedaks. Suurem sadu läheb üle mere. Meil saavad vaid Saare- ja Hiiumaa asjalikuma vihma. Lõunast soe, lääne poolt pressib jahedust. Selles kontrastses vastasseisus tekib Poola kohal uus madalrõhkkond, tuleb üle Läänemere Soome poole ja saab hoogu juurde.

Pärastlõunal võib lõuna- ja edelatuul saartel ja läänerannikul iiliti kuni 25 m/s paisuda. Kui madalrõhkkond meile lähemale nihkub, siis nii tormiseid iile ei tule.

Reedeks madalrõhkkond kaugeneb ja tuul rahuneb kiiresti. Õhurõhk tõuseb ja kõrgrõhuhari tugevneb. Eesti lääne- ja põhjaservast paksem pilvekiht eemaldub ja viksamisi näeb ka päikest. Üksnes Kagu-Eestit võib riivata vihmasadude vöönd.

Eelolev öö on pilvine. Aeg-ajalt sajab vihma. Puhub kagutuul 5-10, rannikul iiliti 14 m/s. Õhutemperatuur on 6-10 kraadi.

Hommikul on saartel sajune, mandril tibab mõnes kohas vähest vihma. Puhub kagutuul 5-10, rannikul iiliti 14, Liivi lahe ääres kuni 18 m/s. Õhusooja 8-11 kraadi.

Päeval on vaid üksikuid vihmahooge. Kagutuul tõuseb iiliti 15, läänerannikul 20 m/s, pärastlõunal võib lõuna- ja edelatuule iile kuni 25 m/s olla, hilisõhtul tuul nõrgeneb. Õhusooja on 10-14 kraadi.



Reedel saab juhtrolli kõrgrõhuhari ja muudab päeva heledamaks, vaid kagunurka võib vihm jõuda. Laupäevast alates oleme taas madalrõhkkondade äärealal. Ilm on sügiseselt pehme ja hall. Suuremat sadu meie maile siiski ei too ja tugevat tuult ei tõsta. Homne võib aga tormituult teha.