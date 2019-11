Tšehhi plaanib ehitada Dukovany tuumajaama uue energiabloki

Babiš ütles, et tarnija valitakse välja 2022. aasta lõpuks ja ehitustööd algavad 2029. aastal.

"Energiajulgeolek on meie jaoks prioriteet. See on kõik seotud sellega, mis on toimumas Euroopas - kliimamuutus ja emissioonid," ütles Babiš ajakirjanikele. Ta tõi eeskujuks Prantsusmaa, kus tuumaenergia moodustab kuni 75 protsenti Tšehhi 30 protsendi vastu.

"Prantsusmaa on liider algatuses vähendada süsinikdioksiidi emissioone 2050. aastaks nullini, ja ma mõistan miks," sõnas Babiš.

"Tuumaenergia on puhas, sellel pole emissioone," ütles ta ja lisas, et Tšehhi eesmärk on tõsta tuumaenergia osakaalu 2040. aastaks 40 protsendini.

Riiklik CEZ grupp juhib kaht tuumajaama, neist üks asub Dukovanys ja teine Temelinis, mõlemad Tšehhi lõunaosas.

Tšehhi tööstus- ja kaubandusminister Karel Havlicek märkis omakorda, et 2030. aastaks tuleb tõsta taastuvenergia osakaal 22 protsendini. Praegu on see näitaja 14,5 protsenti.

"Meie ambitsioon on emissioonivaba energiasektor. Me peme saavutama 2050. aastaks sellest 80 protsenti," sõnas ta.

CEZ-i peadirektor Daniel Beneš ütles, et ta loodab viite pakkumist uue energiabloki ehitamiseks, mille hind on hinnanguliselt 140-160 miljardit Tšehhi krooni (5,5-6,2 miljardit eurot).

Tšehhi meedia teatel võivad pakkumise teha Venemaa Rosatom, Prantsusmaa EDF, Lõuna-Korea KHNP, Hiina China General Nuclear Power, USA-s baseeruv Westinghouse ning Areva ja Mitsubishi Atmea ühisfirma.