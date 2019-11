Seli tervisekeskus on praegu kaitseministeeriumi hallatav riigiasutus, mille ülesandeks on korraldada ambulatoorset taasusravi. Kaitseministri määruse seletuskirjas märgitakse, et uuest aastast plaanitakse Seli tervisekeskus ühendada kaitseväega, et tõhustada meditsiinilist toetust kaitseväe ülesannete täitmisel. Integreerituna kaitseväe olemasoleva meditsiinisüsteemiga, muutub taastusravi osutamine kaitseväelaste jaoks kättesaadavamaks ja töökorralduslikult tõhusamaks.

"Võrreldes teiste tegevusvaldkondadega kaasneb kaitseväelaste teenistusega tavapärasest kõrgem vigastusoht ning samuti võib pidev füüsiline koormus ja välitingimustes viibimine põhjustada kaebusi tugi-liikumiselundkonna kroonilistele tervisehäiretele. Riigikaitse eesmärkide saavutamiseks on eriti oluline säilitada kaitseväelaste töö- ja võitlusvõimelisust ning vigastuste korral tagada võimalikult kiire paranemine ja teenistusse naasmine," märgitakse seletuskirjas.

Seli tervisekeskuse ümberkorraldamine võimaldab taastusravi osutamise ühendada kaitseväes juba olemasoleva meditsiinisüsteemiga, mis parandab kaitseväelaste jaoks vajalike teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.

Ümberkorraldused puudutavad ka represseerituid, kes on siiani kasutanud Seli tervisekeskuse pakutavaid taastusravi võimalusi. Edaspidi ei osutata neile taastusravi kaitseväes (sh Seli tervisekeskuses), vaid nähakse ette toetuse andmine kaitseministeeriumi eelarvest. Plaani järgi on toetuse suurus 150 eurot ühe isiku kohta aastas.

Selle muutuse tingis asjaolu, et Eestis on küll üle 8000 represseeritud isiku, kuid Seli tervisekeskuses on neist kasutanud pakutud taastusravi võimalust keskmiselt 400 inimest aastas ehk viis protsenti. See on väga väike osa sihtrühmast, mida on mõjutanud Seli tervisekeskuse asukoht (Rapla maakonnas) ja transpordivõimaluse puudumine.

Plaanitav rahaline toetus peaks seega suurendama represseeritud isikutele suunatud toetusmeetme kättesaadavust, kuna toetuse saajal on võimalik seda kasutada taastusraviks enda jaoks sobivas asukohas tegutsevate teenuseosutajate juures või muul viisil oma tervise taastamiseks (nt vajalike ravimite soetamiseks).

Represseeritud isikuid, kes juba on esitanud taotluse taastusravi saamiseks Seli tervisekeskuses, teavitatakse asutuse ümberkorraldamisega kaasnevatest muudatustest ning toetuse taotlemise võimalustest. Lisainfot selle kohta jagavad nii kaitseministeerium kui ka represseerituid koondavad ühingud.