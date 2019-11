Seinakalender neidudega tekitas Soome firmale Rootsis teravat kriitikat

Rootsikeelne Yle kirjutab, et seinakalendri vastane kriitika sai alguse Rootsi metsanduses töötavate naiste organisatsioonist NYKS.

Täpsemalt avaldas kalendri Ponsse tehnikat Rootsi importiv Saksa firma Wahler's Forsttechnik. Saksa ettevõte on sarnaseid seinakalendreid avaldanud ka varem.

Uut kalendrit polnud veel välja antud, kuid fotod sellest avaldati juba sotsiaalmeedias.

"Kohutav, et midagi sellist juhtub endiselt veel 2019. aastal," kurtis metsandusteadlane ja NYKS-i liige Anna Schyman, kelle sõnul olevat küsimuses soolises võrdõiguslikkuses.

"Kui naisi nähakse vaid kui seksiobjekte, liigume tagasi ka teistes küsimustes, näiteks võrdõigusliku töötasu vallas. Kalendet pole maailma kõige hullem, kuid siia ühiskonda see ei kuulu," teatas Schyman.

Kriitika on Ponsse puhul harukordne, sest üldiselt pole kaks korda Soome parima mainega ettevõtteks valitud firmat mingid skandaalid saatnud.

Ponsse esindajad Soomes ja Rootsis palusid seinakalendri pärast vabandust. Ettevõtte tegevjuhi Juho Nummela sõnul oli tegu valearvestusega.

"Me saame nüüd aru, et oli viga näidata oma logot selles kalendris. Me oleme selgitanud kõigile meie tarnijatele, koostööpartneritele ja töötajatele, et ettevõttena me seda heaks ei kiida," ütles ta ja lisas, et uue kalendri pildid pole Soomes tehtud.