Los Angelese lähedal koolis tule avanud mees võeti kinni

"Uus info seoses tulistamisega Saugusi keskkoolis. Kahtlustatav on vahi all ja talle antakse kohalikus haiglas abi," säutsus Los Angelese maakonna šerif Alex Villanueva.

"See on aktiivse tulistaja olukord. Kahtlustatavat on kirjeldatud musta riietatud meessoost asiaadina," ütles kohalik šerifiamet Twitteris pärast seda, kui politseinikud tulvasid tulistamispaika Santa Claritas, 40 kilomeetrit Los Angelesest põhjas.

"Selles Saugusi keskkoolis aset leidnud tulistamises on mitu vigastatut," teatas Santa Clarita linnavalitsus Twitteris.

Võimude esialgseil andmeil sai tulistamises vigastada kolm inimest.