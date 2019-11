Reedel saab taevas päikest näha ja olulist sadu pole

Reedel on ilm peamiselt kuiv, kuid üsna tuuline. Soojakraadid ulatuvad päeval 7-ni.

Reede öö on vahelduva pilvisusega ja vihma sajab kohati vaid idapiiril. Paiguti tekib ka udu. Puhub edela- ja läänetuul 5 kuni 12, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Sisemaal on -1 kuni +3 kraadi, saartel kuni +5 kraadi sooja, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on ka vahelduva pilvisusega ja sajuta, aga mitmel pool on udu. Tuul nõrgeneb ja pöördub põhjakaarde 2 kuni 8 meetrit sekundis. Temperatuur jääb vahemikku -1 kuni +4 kraadi.

Päeval on taevas päikest ja olulist sadu pole, üksnes Kagu-Eestis on pilvisem ja võib vähest vihma sadada. Tuul pöördub itta ja kirdesse, puhudes 4 kuni 9 meetrit sekundis, õhtul tugevneb saartel puhanguti kuni 14 meetrini sekundis. Sooja on 3 kraadist 7-ni.

Laupäeva ennelõunal sajab mitmel pool taas vihma, kuid juba pärastlõunal sadu suuresti väheneb. Pühapäev ja esmaspäev on peamiselt sajuta ja ühtlaselt soojad - prognoos lubab taas kuni 10 kraadi. Teisipäeval jaheneb veidi ja oodata on taas vihmasadu.