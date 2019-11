Pühapäeva esimene pool toob vihma, teine pool on kuivem

Pühapäeva öö ja hommik on vihmased, päev aga peamiselt kuiv. Sooja tuleb kuni 10 kraadi.

Pühapäeva öösel on taevas pilves ning vihmasadu liigub saartelt üle mandri kirdesse, vaid Eesti kaguosas on sajutõenäosus väike. Paiguti tekib udu. Tuul pöördub pärast keskööd saartest alates lõunasse ja edelasse. Õhusooja on öötundidel 3 kuni 8, öö hakul Kirde-Eestis kohati aga 1 kraad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ka hommikul on ilm pilves. Kohati sajab vihma ning sooja on 5 kraadist 9-ni.

Ennelõuna on veel peamiselt pilves ja kohati võib sadada veel ka vähest vihma, kuid pärastlõunal läheb taevas selgemaks ning olulist sadu olla ei tohiks. Lõuna- ja edelatuul puhub 4 kuni 10, rannikul puhanguti 13, saartel 16 meetrit sekundis, pärastlõunal tuul järk-järgult nõrgeneb. Sooja on oodata 7 kuni 10 kraadi.

Uuel nädalal sajab vaid kohati vähest vihma ning mitmel pool näitab ennast isegi päike. Puhub mõõdukas kagu- ja lõunatuul. Soojakraade on novembri kohta külluslikult - päevased maksimumid tõusevad +10 kraadi juurde ja ka öökülm ei tohiks veel kimbutada.