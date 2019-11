Soomlased panid Narva jõe kaldale saunad püsti

Väidetavalt on Soomes pea iga soomlase kohta üks saun. Saunahullud põhjanaabrid on asutanud isegi rahvusvahelise saunaliidu ja leiutanud saunadiplomaatia, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Saunadiplomaatia on viis, kuidas asju ajada saunas. Saunas on inimesed rahulikud ja ka riiakatel inimestel õnnestub saunas rahulikult vestelda," selgitas rahvusvahelise saunaliidu president Risto Elomaa.

Kõige paremini iseloomustab soomlaste saunalembust saunas käimise tavalisus ja ehk isegi möödapääsmatus.

"See pilt on meile tähtis, sest tuletab meelde lapsepõlvemälestusi meie pere reedeõhtusest saunast. Minu venna Villega, kellega tegime saunaraamatu, ka talle oli laupäevaõhtune saun koos oma perega väga tähtis," selgitas fotograaf Heli Blafield näitusel olevat fotot enda lapsepõlvest.

Välismaal seiklevad saunadiplomaadid käivad kohalike inimestega vihtlemas ja vestlemas ja Narvas isegi ujumas.

"Saunatamiskommetest, vihtadest, kas on kuum või ei ole ja kust te olete. Selline üldine ühtsusetunne tuleb saunalaval ka võõraste inimestega. Siin on seda vene kultuuri mõju nii palju ja seda me Soomes ei saa üldse avastada," kirjeldas Soome suursaatkonna pressinõunik Hannele Valkeeniemi variante, millest saunas võõrastega rääkida.

Narva kandi saunad on soomlastel järele proovitud. Pühapäeval minnakse üle jõe Jaanilinna sauna avastama.