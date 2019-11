Valge Maja kinnitusel oli visiit osa Trumpi aastasest terviseseirest, kuid selle kohta polnud sõnagi tema nädalavahetuse kavas, kirjutab Guardian.

Trumpi pressisekretär Stephanie Grisham ütles, et 73-aastasel presidendil on ees väga tihe 2020. aasta ning Trump soovis vaba nädalavahetust ära kasutades käia rutiinsel arstlikul läbivaatusel. Samas ei täpsustanud sekretär, miks visiidist avalikkusele ette ei teatatud, nagu on tavaks.

Grishami sõnul tehti Trumpile kiire läbivaatus ja testid ning president on "hea tervise juures".

Trumpi viimasel arstlikul läbivaatusel veebruaris ilmnes, et ta on peale presidendiametisse asumist kaalus juurde võtnud. Tema kaal oli 110 kg, pikkust on Trumpil 190 cm. Kehamassiindeksiks (BMI) annab see kombinatsioon 30,4, mis on BMI skaalal rasvumist näitav indeks (30,1 kuni 35 ühikut).

Veebruaris toimunud arstlik läbivaatus kestis neli tundi ja sellel osales 11 arsti.