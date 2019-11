Vastajatel paluti hinnata kümnepallisüsteemis, kui rahul nad on oma majandusliku seisuga ning isiklike suhetega ning milline on rahulolu üleüldiselt.

Üleüldine rahulolu kõiki Euroopa Liidu maid (väljaarvatud Slovakkia, Iirimaa ja Suurbritannia) kokku arvestades on 7,3 punkti kümnest. Kõige rahulolevamad on soomlased (8,1) ja austerlased (8,0). Kõige vähem on oma eluga rahul bulgaarlased (5,4) ja horvaadid (6,3).

Eestlaste rahulolunäitaja oli täpselt seitse palli, mis on 0,5 punkti võrra parem kui viis aastat tagasi. Lätlastel oli see 6,7 ja leedulastel 6,4.

Rahulolu majandusliku olukorraga on euroliidus väga erinev. Kui kõige kõrgem on see Taanis, Soomes ja Rootsis (7,6), siis Bulgaarias on näitaja vaid 4,3 punkti. Üsna madala hinnangu oma olukorrale andsid ka lätlased (5,4) ja leedulased (5,2).

Eestlased on oma majandusliku seisu hindamisega euroliidu keskmisest (6,5) allpool (5,9).

Rahuolu isiklike suhetega on eestlastel aga sama, mis liidu keskmine - 7,9 punkti. Kõige rahulolematumad on bulgaarlased (6,6), kõige rahulolevamad Malta, Austria ja Sloveenia elanikud (8,6).

Võrreldes viie aasta taguse küsitlusega on Euroopa Liidus üleüldine rahulolu eluga kerkinud 0,3 punkti, rahulolu majandusliku olukorraga pool punkti ning isiklike suhetega 0,1 punkti.

Eurostati küsitlus viidi läbi 2018. aastal. Ülevaadet saab lugeda Eurostati leheküljelt, pikemalt saab lugeda SIIT.