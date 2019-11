Riigikohtu esimees: riigikaitsekohus õiglast kohtumõistmist ei ohusta

Pavel Gontšarov on töötanud kohtunikuna 18 aastat ja läbinud reservohvitseri kursuse. Tema võiks saada riigikaitsekohtu kohtunikuks ehk ohvitserkohtunikuks.

Gontšarov nimetab riigikaitsekohut uinuvaks kohtuks, mis asub tegutsema kriisi ajal. Eesmärk on menetleda asju kiiresti, riigikaitsekohus on kaheastmeline, edasi saab selle otsuseid kaevata riigikohtusse. Mis piirab kodaniku õigusi. Gontšarov ütleb, et see lähtub hädaolukorraseadusest ja sõjaaja riigikaitseseadusest.

"Ja piiratakse üsna ulatuslikult. Aga sõjaaja riigikaitseseadusest tulenevalt mitte kedagi ei tohi süüdi mõista ilma tema üle kohut pidamata," ütles Gontšarov.

Riigikaitsekohtu kohal seisab riigikohus. "Aktuaalne kaamera" küsis riigikohtu esimehelt Villu Kõvelt, kas riigikaitsekohus oma kiire menetlusega võiks ohustada õiglast kohtumõistmist.

"Ohtu ei ole, juhul kui on väga selgelt fikseeritud, millal see kohus võiks tegutsema hakata. Et see on tõesti olukord, mis väärib kohtu tegutsema hakkamist. Et seda keegi ei hakkaks kuritarvitama mingites lihtsamates oludes. Siis ma arvan, et ei ole ohte," ütles Kõve.



Eelnõu projekti paragarahv 6 sätestab, et lisaks kriisiolukorrale võib riigikaitsekohtu esimees riigikaitsekohtu kokku kutsuda ka muudel seaduses sätestatud juhtudel.

"Näiteks need võivad olla harvaesinevad kuriteod nagu riigivastased kuriteod, mis võiksid olla seotud teatud hübriidohtudega. Selle üldkohtu asja menetlev koosseis pöördub taotlusega pädeva kohtuniku poole," selgitas Pavel Gontšarov.

Pavel Gontšarov arvab, et sellises olukorras riigikaitsekohtu kokkukutsumise peaks otsustama riigikohtu esimees. Seaduseelnõu projekti kohaselt moodustatakse riigikaitsekohus 2021. aastaks.