Selle nädalavahetusega sai punkti teist korda peetud Läänemaa toidunädal. Kohaliku tooraine kasutamine eeldab restoranidelt paindlikkust, kuna väiketalunike tootmismahul on omad piirid, kuid nende kauba eeliseks on värskus ja kindel päritolu.

Mittetulundusühingu Kodukant Läänemaa tegevjuhi Kaja Karlsoni sõnul on see teadlik valik, et kohaliku toidu nädalat peetakse suvise tipphooaja asemel hilissügisel. Huvi on olnud tema sõnul suur, sest pea kõik nädala jooksul toimunud õhtusöögid müüdi välja, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Toidule keskendumegi siis, kui on madalhooaeg, kui meie ettevõtjatel on aega selleks, et natuke rohkem tähelepanu pöörata sellele, kuidas omavahel rohkem koostööd teha ja kuidas seda kõike head ja paremat meie külastajani viia," sõnas Karlson.

Värskest toorainest saab teha maitsvamaid toite. Samas eeldab väiketootjatelt tellimine, et restoranid on paindlikud ja arvestavad, et kauba kogus võib olla piiratud.

Grand Holm Marina jahisadama restorani peakokk Demo Kaev ütles rääkis lähemalt. "Kui vähegi restoran tahab, siis ta saab väga head toorainet ja head koostööd teha. Lihtsalt seal on küsimus selles, kas talu suudab terve suve pakkuda sulle seda sama toorainet. Samas on restoranide tänane eelis jälle see, et saab teha pistelisi ja hooajalisi toite, et kas näiteks mingi nädal-kaks, kui mingi kindel tooraine tuleb, siis sa pakud seda kõige paremat kindlat näiteks tomatit või kõrvitsaõit," rääkis Kaev.

Piret Hill osaühingust Väike Mahetalu kasvatab Palivere lähedal võrseid ja beebilehtsalatit. Ta ütles. et nende klientide seas on paarkümmend restorani ja mitu poeketti.

"Alustasime ise restoranidesse kohale minnes ja käisime ka ise Viimsi taluturul müümas, kus saime just eraisikutest kliente, aga jah restoranides käisime ise kohal ja viisime näidised ja sealt algasid erinevad koostööd," rääkis Hill.

Läänemaa toidunädalat peeti teist korda.