Peaministrid osalevad ka Slovakkias toimuval mälestusüritusel, mis on pühendatud neile, kes proovisid kommunismi ajal põgeneda üle piiri Austriasse, kuid hukkusid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ja eriti suur tänu teile, kes lõid kodanike foorumi. Selle tulemusel oli meil ühe kuu ja 12 päevaga uus konstitutsioon, valitsus ja president. Aitäh teile, kes olite valitsuses, mis viis meid esimeste vabade valimisteni 1990. aastal," ütles Tšehhi peaminister Andrei Babiš.

Saksamaa parlamendi alamkoja spiiker Wolfgang Schäuble lausus, et 1989. aasta õppetund oli, et midagi ei pea jääma nii nagu on. "Täna elame rahus, vabas ja demokraatias mitmekesises ja avatud piiridega Euroopas. Paljude jaoks on see loomulik ja paljudele on see hirmutav," sõnas Schäuble.

Slovakkia peaminister Peter Pellegrini kutsus üles teineteisemõistmisele. "30 aastat tagasi lõikasime okastraadi katki ja lõhkusime barrikaadid maha. Täna näeme, kuidas oleme vaimselt taas need üksteise vahele ehitanud. Palun muudame seda," ütles Pellegrini.