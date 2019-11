Läti sünnipäeva valgusfestivalist võtavad osa ka Eesti kunstnikud

Läti esimene president Janis Cakste tervitab oma 160.sünniaastapäeva puhul rahvast seimi juures. Ja ooperimaja ees esitles oma esimest lätikeelset minialbumit lätlaste kunagine eurolaulik Aminata, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Riia valgusfestivali kunstiline juht Diana Civle ütles, et Läti valgusfestival on suureformaadiliste valguskunstitööde näitus, mis hõlmab kogu linna. "See žanr on suhteliselt uus, kuid areneb praegu väga kiiresti," ütles Civle.

Üle kogu Riia on vaadata 35 väga erinevas tehnikas valgusinstallatsiooni. Seekord on teemaks 4D ehk valguskunst neljas dimensioonis - need on aeg, ruum, inimene ja valgus.

Valgusfestival on Riias nii populaarne, et eestlaste valgusinstallatsiooni vaatamiseks seistakse lausa järjekorras. Ja nagu korraldajad ütlesid, on siin kahe päeva jooksul käinud ainuüksi eestlaste tööd vaatamas üle 11 000 inimese.

Caspar Lootsmann, Kullar Laiapea ja Toomas Liiv esitavad oma lasershowd Püha Peetri kirikus.

Valgusinstallatsiooni autor Caspar Lootsmann rääkis, et Linea Temporis ehk Aja Jooned on valgusinstallatsioon ajast. "Esimene pool Robert Jürjendali muusika saatel on aja näitamine tema lõpmatust algusest lõpmatusse lõppu. Ja teine pool, kus on Pärt Uusbergi "Igaviku tuules" on teekond algusest lõppu. See on kaheosaline etendus, mis kestab kokku 15 minutit," sõnas Lootsmann.

Põnevaid valgusinstallatsioone näeb ka Riia kanali kohal, kus on veest moodustatud omapärane valguskardin.