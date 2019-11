Maaeluministeerium plaanib saarte piimalehmakasvatajatele eraldi toetust

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile kaks tootmiskohustusega seotud otsetoetuste eelnõu. Kogumahuks on toetustele planeeritud 6,3 miljonit eurot, mille eest on võimalik taotleda nii piimalehma kui ka puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetust, samuti jätkub väikepõllumeeste toetamine.

Maaeluministeeriumi otsetoetuste büroojuhataja Reno Paju ütleb, et lisaks puu- ja köögiviljade, väikepõllumeeste ja piimalehma kasvatamise otsetoetusele on kooskõlastusringile saadetud eelnõus uue algatusena kirjas ka eraldi toetusskeem saarte piimatootjatele. Eelkõige puudutab lisanduv piimalehma kasvatuse otsetoetus Saaremaal, Hiiumaal, Muhumaal, Kihnus ja Ruhnus asuvaid piimalehma kasvatajaid. Paju sõnul on seesuguse toetuse eesmärgiks luua võrdsemad ja õiglasemad konkurentsitingimused.

"Teatavasti viimastel aastatel on piimasektor Eestis olnud raskustes ja tootmiskohustusega seotud toetuse nii öelda põhieesmärk ongi toetada siis majanduslikel, sotsiaalsetel või keskkonnaalastel põhjustel tähtsat sektorit, kus esineb raskusi," selgitas Paju.

Saartele loodav eraldi toetusskeem on piimalehmapõhine ehk toetuse suurus hakkab Paju sõnul sõltuma loomade arvust. See, nii öelda kolmas tootmiskohustusega seotud toetus suurendab aga kogu otsetoetustega seotud eelarvet 173 000 euro võrra. Kogu eelarvest, mis on 2020. aastal 6,3 miljonit eurot, moodustab seega piimalehma kasvatamise otsetoetus saartel 1,5 miljonit eurot, piimalehma kasvatamise otsetoetus 4,3 miljonit eurot ning puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus pool miljonit eurot.

Väikepõllumajandustootja toetuse summa taotleja kohta on sõltuvalt tema taotletud otsetoetustest kuni 1250 eurot. Erinevalt piimalehma kasvatamise otsetoetusest, puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetuses eelnõu muudatusi ette ei näe.

"See toetus jätkub samadel alustel nagu ta on viimastel aastatel meil olnud, aastast 2015 juba, et kõik tingimused ja nõuded on täpselt samad nagu eelmistel aastatel."

Paju rõhutas, et tegemist on siiski eelnõuga, mis kooskõlastusringile saadetud. Ehk päris sada protsenti kindel veel olla ei saa, et järgmisel aastal saarte piimalehma kasvatajatele eraldi toetus olema saab.