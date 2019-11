20. nov. Vab. Val. koosolek k. 17–½ 2. Lisaeelarve harutamine sõbralikus õhkkonnas. Ta ei peegelda veel mingeid raskusi, kuid kõigil on tunne, et konjunktuur võib halveneda. Märgin ära 1) koosseisude suurenemise ja 2) sisemiste võlgade (teede-sõjam.) katteks pole sentigi eelarves. Arvestamata ka tollitulude kahanemise võimalus.

[Välisminister Ants] Piip kannab ette Eesti–Saksa kaubalepingu. Meie kohustused suuremad kui Saksal. Ümberkolijate asjus transversiooni küsimused. Seletan veel kord, et vaba kapitali tekkib Treuh.-Verwaltung'i [usaldusvalitsuse] kätte ainult sedavõrd, kuivõrd tuleb raha "sukasäärest"; mis aga tuleb hoiustest, see on juba investeeritud kapital (pangalaenud), ja et siin palju investeerida saab, on unistus.

Sellep. ei või redaktsiooni jääda midagi, mis meid nagu kohustaks teatava summa investeerima. Küsin, kuidas Treuhänd. müüma hakkab, kas ka võlgu? Piip ja [majandusminister Leo] Sepp seletavad, et ka võlgu.

Hoogu võtab [siseminister August] Jürima, kes ägedalt vaidleb võlgu müügi vastu. Ka mina pikaajaliselt võlgu müügi vastu ja katsun sugereerida mõtet, et Treuhänd.-i tegevuse lõpptähtpäev nähtaks ette – olgu siis kas 5 või 10 aastat, kui ei saa võlgu müüki keelata.

Laidoneril südamel hea vahekord Saksaga ja on selle eest valmis andma ka suuri soodustusi.