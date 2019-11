21. nov. Vab. Val. koosolek kl. 14–20. Päevakorras Vene asjad. Kuna koosolekul ka [Eesti saadik Moskvas August] Rei, [välisministeeriumi poliitilise osakonna direktor Nikolai] Kaasik ja [sõjaministri abi] August Traksmaa, on kindr. Laidoner eriti sõjakas tujus (et kõrvalt koosolekule kutsutuile demonstreerida oma positsiooni!?).

Küsimuses, kas venelased on õigustatud asutama oma sidepunkti Tallinnas, selgub, et eestikeelses lepingu ümberpanekus on, et peame kaasa aitama laevade kaitse- ja valveteenistuses Tallinnas. [Peaminister Jüri] Uluots palub vene teksti. Seal on "oxpaнa и окapayливанie" [kaitse ja vahiteenistus].

Tähendame [kohtuminister Albert] Assoriga, et vene tekst on kitsam – hõlmab ainult kaitset ja vahiteenistust, mitte valvet. Laidoner tähendab ärritatult, et ei maksa kirjaoskamatuks lepingut tembeldada – ei saa laevade julgeolekut tagada ilma meresideta ja sellep. Venele sidepunktid Tallinnas tarvilikud.

Pärast tunnistab [sõjaminister Nikolai] Reek, et venelased lepingu redigeerinud "безграмотно" [kirjaoskamatult]. Nähtavasti meie sõjamehed oma "asjatundlikkuse" tõendamiseks on redigeerinud eestikeelse teksti laiemaks! Üldse on L. närviline ja järsk, mis kipub ka teisi provotseerima.

Rei selgitab, et Molotov temale lubanud hoolitseda, et vägesid mitte ei paigutataks üle maa laiali, vaid ainult "в пpибрежной пoлосъ" [rannavööndisse], mida ka tema [Karl] Selterile edasi telefooninud (loeb telefonogrammi teksti ette).

[Sotsiaalminister Oskar] Kask tähendab, et tol ajal, kui valitsus otsustas Vene sõjavägede paigutamise küsimusi (ka Kehtna ja Kuusiku küsimust), ei teadnud ta seda telegrammi, kuna Selter ei teatanud. Telegramm oleks kahtlemata julgustanud valitsust tugevamale vastupanekule liigsele laiutamisele.

Omavahelisel kõnelusel Laidoner ütleb, et 6500 sõjaväelase barakid lähevad maksma 2 milj. krooni. Tähendan, et siiski tulevad nad ehitada kiiresti, kuna suur osa läheb tööpalkadeks. Seda pooldavad ka Laidoner ja Rei .

Kell 21–½ 1 Centumis. Mängime Merits, Braun, adv. Johans. ja mina (+ 70 X 25).