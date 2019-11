Karl Soonpää päevik 22. ja 23. novembril 1939. aastal

22. nov. Varss on Jukul küljekondid eila sisse löönud. Tooni [Antonie Soonpää – Karl Soonpää abikaasa – toim.] tõi Juku Tallinna.

Riigivolikogu koosolekul kella 17–19.45. Küsin Hansenilt, kas saksa lehe teade maavanemate lahkumisest Riigivolikogust vastab tõele. Ta ütleb, et seda kuuldavasti olevat kusagil arutatud. Tema aga ei pea seda õigeks.

Tähendan, et siseminister peaks seda nõudma, kuna kohal palju tööd. Selgub, et maakonnaseaduses maavanematele ettenähtud kontrolliõigust riigiasutuste üle pole keegi seni tarvitanud.

Köster ja Miljan teavad rääkida, et venelased pakkuvat Kehtnat tagasi. Roomet küsib, kuidas lugu Laanemäe asjaga. Ütlen, et revisjoni tegi seal "Ehituskivi". Kriminaalvastutust ei ole, aga iga edasimüüdud telliskivi pealt tuleb maksta lepingu järele trahvi üle 3 sendi.

Roomet ütleb, et edasimüüdud kivide seas olnud ka teiste põllumeeste kive, kes sellest midagi polevat teadnud, vaid pikkisilmi kive oodanud.

23. nov. Vab. Val. koosolek kl. 17–1. Pikad vaidlused alustab võihinna tõstmise juures Laidoner. Elukalliduse probleem, palkade küsimus j.n.e. Küll tähendatakse, et nende küsimuste kohta praegu ei saa otsusi teha, kuna pole päevakorras, ometi peetakse 2 tundi kulunuid vaidlusi sel alal, mille tagajärg ette oli teada – kõrgendati või hinda 10 sendi võrra.

Sakslaste küsimus venis kuni kella 1-ni. Delegatsioon ähvardavat ära sõita ja [välisminister Ants] Piip oli ka öelnud, et kui volitustest puudus, eks siis kandku Berliinis oma asjad ette.

Kalduti arvama, et tuleks teha järeleandmisi, kus võimalik, et vältida ärasõidu hädaohtu. Protokollist aga soovitati ka edaspidi kinni pidada ja transversioonis mitte ületada kandejõudu. Meie poolt esitatud teksti selles asjas on muudetud nii, et pole otsest sundust investeerimisteks.