Karl Soonpää päevik 24. novembril 1939. aastal

24. nov. [Soome peaminister Aimo] Cajander on eila õhtul pidanud kõne, kus väidab, et konkreetseks põhjuseks Vene aktsioonile Baltikumis oli Poola allveelaeva põgenemine. Kahjatseb, et Balti vana kultuuriga rahvad on rippuvusse sattunud N. Venest. Eriti kahjatseb, et see juhtus Soome ligema hõimuga – Eesti rahvaga.