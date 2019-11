26. nov. Nagu lehed kirjutavad, viivat Saksamaa omad väed Läänerindelt sügavamale maa sisse – miks, ei tea. Saksa kommisjon on siiski sõitnud Berliini uute volituste saamiseks.

Kultases kohtan [Rudolf] Pennot, Mändi, Kuusekändu, Zimmermanni ja Armin Mattot. Penno kiidab, et sakstel ära lasti sõita. Kuusekänd nuriseb suise välispoliitika üle.

Kui küsin, mida konkreetselt oleks pidanud tegema, ei tea ta mingit nõu anda. Z. katsub seletada, et inglastega oleks pidanud looma ligema sideme. Tähendan, et tol ajal vist ükski ei soovitanud leppida sellega, et sõja puhul Venemaa saadaks omad väed Baltikumi.

Kella 18–2.30 minu pool Teased ja Leo (+ 53 X 15).