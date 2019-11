27. nov. Venelased nõudvat TASS-i teatel Soome vägede tagasitõmbumist piirilt 25 klm. ulatuses Karjala kannases, kuna Soome poolt olevat Vene territooriumil asuva Vene väe pihta tulistatud kahurist 7 lasku. Olevat olnud surnuid ja haavatuid. Kas tõesti mõni poika purjuspäi selle tükiga hakkama sai? Või on see "Metallisti" loo kordamine?

TASS on pahane Cajanderi kõnele. Ta ütleb, et Balti riikide poliitika olevat olnud targem kui Soome oma. Kes elab, see näeb. Vab. Val. koosolek kl. 17–1. Soome asjus arvab L[aidoner]., et soomlased vaevalt saavad Vene nõudmist vastu võtta, sest küsimus on, kas sõjaväed piirilt tagasitõmbumise käsku täidavad!

Saksa delegatsiooni tagasisõidu asjus kannab [välisminister Ants] Piip ette, et lahkuminekud polnud sisuliselt enam suured: 1) Treuh. tähtaeg (meie – 5 a.); 2) võlgu müük (meie – 3 a.); 3) kõik varandused Treuhänd. valitsemisele (meie – õigeaegselt deklareeritud varand.); 4) kuld ja hõbe; 5) seltside asi (meie – seaduste kohaselt); 6) ca 70 uue Reichsdeutsche siiajäämine; 7) põllum. baušaalsum. üleminek; 8) aktsiad (meie – realiseerida 2 a. jooksul, enne – valitsemine kokkuleppel maminiga); 9) kultuurvarad; 10) Treuhänder volinik protsessides.

Tähtsad paistavad olevat pp. 3 ja 6 – teistes lahkuminekud vähemad. [Põllutööminister Artur] Tupits küsib, kas lubada loomi välja viia, kuna saksa personaal ootab siin? Vaidlen vastu ja val. ühineb.

[Haridusminister Paul] Kogerman kannab ette Teaduste Akadeemia Mathieseni aktsiate ostu vajadust. Akadeemias olevat 6 häält vastu olnud, kuna ainult 4 h. poolt. [Kohtuminister Albert] Assor küsib, kas mina tean tagapõhja? Eitan. Ta ütleb, et Kogerman kui "Looduse" juhatuse liige olevat oma giro'sid annud, ja kuna Männiku olukord praegu raskem, olevat tarvis uut raha saada, sellep. ka see aktsioon.

[Välisminister Ants] Piip räägib kuuldustest korruptsiooni kohta, mis Tartus liikuvat. Kuid pooldab ostmist paraja hinnaga. Tähendan, et peahuviline ja algataja selles asjas on Männik. Ülikooliseadus hästi ei võimaldaks nagu ülikoolil osta. Teaduste Akadeemia seadus laiem. Kumbki aga neist asutustest ei peaks hakkama töösturiks, kuna selleks puudub neil kvalifikatsioon.

Kui ometi riigi summad mängu pandaks, siis peaks enne bilanssi analüseerima. President pooldab ostmist, kuid seda võiks vahest teha Riigi Trükikoda. Nii ka jääb. Omavalitsuse seaduste kiire muutmise vastu on President, Õiguskantsler ja Ülemjuhataja.