Karl Soonpää päevik 28. novembril 1939. aastal

28. nov. Nõupidamine [riigisekretär Karl] Terrase kabinetis, kus [õiguskantsler Anton] Palvadre, Terras , [presidendi kantselei ülem Elmar] Tambek, Tuulse, Kleesment ja mina. Maavalitsuste revisjoni asi. Õiguskantsler, [valitsuse nõunik Johannes] Kleesment ja Tambek selle vastu, et President eriõigusel käsiks Riigikontrollil neid revideerida.

Tähendan, et põhiseadusepärane on ainult niisugune kord, kus Rk. revideerib ainult riigisummade kasutamise alal.

Muidugi, tehniliselt ei saa seda muidu teha, kui mõnes osas tuleks kokkupuutumist ka maavalitsuste oma summadega, näit. kassa kindlakstegemisel. Aga maaval. oma summade jaoks ei oleks see küllaldane – neid peaks keegi teine revideerima. Praeguste aruannetega saaks vahest nii, et siseminister laseks neid ise õige pealiskaudselt revideerida ja kinnitaks aruanded. Nii ka jääb.

Majanduskomitee koos 17–21. Mamin ja vämin soovitavad metsa ülestöötamise plaani vähendamist. Mulle paistab, et kui kümned miljonid mehi on produtseerimisest kõrvaldatud Euroopas, peab kaupade puudus varsi ilmnema. Kellel siis kaupa, see saab elada. Peab asuma füsiokraatide seisukohale – produkti!

Kella 21–½ 2 Centumis. Anderkopp, Talts, Kodres, Braun ja mina (+ 37 X 30).