Karl Soonpää päevik 29. novembril 1939. aastal

29. nov. Vene on Soomele üles öelnud mittekallaletungi pakti. Asi kipub minema tõsiseks. Küsimus on, kas Soome on võimeline järele andma, arvestades mobilisatsiooni ja meeleolude kütmist Vene vastu mitme nädala kestes, kui ka vana vaenu "ryssade" vastu. Vene ruttamise põhjusi võib otsida Balkanil. Ta tahab vahest käsa enne põhjas vabaks saada, kui Balkanil kerkivad tõsised probleemid.

Itaalias olevat arvamisi (Pätsu teade), et nemad sõtta satuvad tuleval kevadel, ja nimelt Saksa vastasleeri. Seega vaen Euroopas süveneb järjest.