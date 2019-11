President tõstis esile Eesti pingutusi julgeolekusse panustamisel ja seda, et NATO on meie piirkonnas oma kohalolekut oluliselt suurendanud. NATO peasekretär Jens Stoltenberg kinnitas, et allianss jätkab arutelusid kaitse tugevdamise, sealhulgas õhukaitse üle.

Epp Ehand