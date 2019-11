Linnavalitsus soovib, et kohalik volikogu saaks õiguse kinnitada kohaliku omavalitsuse juhtide teenistuskohad, mille tähtajaks tahetakse kehtestada viis aastat.

Praegu on seadustes selle koha peal lünk – pole regulatsiooni, mis annaks võimaluse linnades-valdades ametite ja asutuste juhte määrata teenistusse kindlaks ajaks.

Valitsusele esitatud seaduse muutmise ettepaneku eesmärk on võimaldada sarnaselt riigi ametiasutustega ka kohaliku omavalitsuste juhtide puhul senisest enam tähtaegaset teenistussuhet, märkis linnavalitsus. Samuti soovitakse, et kohalikule volikogule jääks õigus otsustada, mitu viieaastast ametiaega järjest saab samal teenistuskohal jätkata.

Tähtajalise teenistussuhte põhjenduseks on märgitud vajadus teatud aja järel hinnata, kas juhiametis olev inimene ikka teeb parimaid võimalikke otsuseid.

"Tähtajaline teenistussuhe võimaldab teenistusse võtta kompetentseid juhte ning kindlustab juhtide enesearendamise ja koolitamise," märgitakse eelnõu seletuskirjas.

Seletuskirjas lisatakse, et tähtajalised lepingud ei muutuks kohustuslikuks ning omavalitsus saaks ise otsustada, millistes ametites oleks seda vaja rakendada.

Silmas peetakse eelkõige ametiasutuste juhte, väljaarvatud linnaosade vanemad.

Aab näeb politiseerimise riski

Riigihalduse minister Jaak Aab (Keskerakond) teatas oma vastuses Tallinna linnale, et selle muudatuse algatamine seaduses ei ole põhjendatud.

Esiteks märgib Aab, et kuigi linn tõi näiteks riigi ametiasutuste juhtide tähtaegse teenistussuhte, ei ole need võrreldavad omavalitsusjuhtidega, sest seaduses on riigiasutuste ametikohtade tähtaegsus seadusega kindlalt paika pandud, Tallinn aga soovib, et suur osa kaalutlusõigusest jääks kohalikule volikogule.

Aabi hinnangul peaks omavalitsus ikkagi kindlalt paika panema, milliste asutuste juhtide lepinguid tahetakse muuta tähtajaliseks ning teha seda kõigi sarnaste teenistuskohtade puhul.

"Ei ole mõeldav, et taolise regulatsiooni jõustudes loeks omavalitsuse volikogu mõne ametiasutuse juhi ametikoha tähtajaliseks, kuid teiste ametiasutuste juhid saaks teenistuskohal jätkata määramata aja. Eelnõu tõstab esitatud kujul ametiasutuste politiseerituse riski, mida avalikus teenistuses tuleks vältida," märkis Aab.

Ministri hinnangul tuleks asja arutada ka teiste ministeeriumitega, näiteks tuleks haridus- ja teadusministeeriumil analüüsida munitsipaalkoolide tähtaegsete lepingute sõlmimist.

Aab pole ka kindel, kas lepingu tähtajalisus oleks juhtide puhul ainult positiivsete tagajärgedega, sest tähtajatu teenistusleping on tema hinnangul üks sõltumatuse tagamise viise. Tähtajalise lepingu tekitatav konkurents ja karjäärivõimalused on kindlasti positiivsed, kuid sel juhul tuleks seaduses ka määrata, millistel ametikohtade astmetel on tähtajaline teenistussuhe õigustatud, märkis minister.