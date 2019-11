Uue korra alusel saab Õismäe tee välisringil parkida tööpäeviti kella 10-st kuni 18-ni parkida üksnes parkimiskellaga kuni kolm tundi. Nädalavahetuseti ja töövälisel ajal kellaajaline piirang ei kehti ning parkimine on lubatud parkimiskellata.

"Parkimiskohti on vähe ja kui on autosid, mis seisavad siin n-ö hommikust õhtuni ööpäevaringselt ja aasta läbi, siis tegelikult on loomulikult eesmärk see, et see kellajaline piirang aitaks meil nendest autodest lahti saada. Nii et lõppkokkuvõttes ma loodan, et parkimiskohti Õismäe välisringile tuleb juurde ja teine põhjus on kindlasti talvine ja ka suvine teedehooldus," selgitas Haabersti linnaosa vanem Andre Hanimägi.

Tallinna linn on aastaid rääkinud ühistranspordi eelistamisest. Uue parkimiskorra järgi Õismäe teele kauemaks kui kolmeks tunniks aga autot jätta ei saa, mis võib pärssida bussiga tööl käimise eesmärki - auto on vaja kodumaja eest päevaks ära viia.

"Linnatänav ei ole auto hoiustamise koht. Nii et kui te ei kasuta autot ja kasutate ühistransporti, mis on väga tervitatav, siis palun parkige autod sellisesse kohta, kus need ei sega hooldust ja ei võta teiselt inimestelt parkimiskohti ära ja selliseid parkimisplatse on olemas nii Haaberstis kui ka mujal," ei näinud Hanimägi vastuolu.

Hanimägi ütles, et parkimise muudatuse eel korraldati küsitlus, mille järgi ligi 60 protsenti elanikest toetas piirangute kehtestamist. Lisaks on sarnane kolmetunnine parkimispiirang kehetatud Mustamäe linnaosas, kus see on ennast õigustanud.

"Esialgu osad küll väljendasid, et sellega ju nii-öelda piiratakse parkimist, see ei lahenda olukorda, aga kui me vaatamae praegu tänavapilti, siis me näeme hoopis vastupidist efekti. Meil kevadel peaks valmima üks parkimismaja umbes 600 kohale, me just ehitasime esimeses mikrorajoonis väga suure parkimisplatsi lausa 200 autole. Inimesed peaksid aru saama, et parkimine maja ees, akna juures on ikkagi luksus, mida tegelikult, vaadates nii Mustamäe pindala kui ka kogu Tallinna pindala, väga endale lubada rohkem ei saa," kommenteeris Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats.

Mustamäel asub 32 000 korterit, parkimiskohti on linnaosas 16 000.