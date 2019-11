Läti juhid aastapäevakõnedes: iga lätlane peab Lätit rohkem hoidma

Iga lätlane peab Lätit rohkem hoidma, kõlas lõunanaabrite riigijuhtide sõnum rahvale Läti 101. aastapäeva puhul. Demograafiline olukord ja ebaefektiivne riigiraha kasutamine elutähtsais valdkondades on aastast aastasse kestnud probleemid. Samas on riigikaitse areng olnud viimasel ajal kiire.

Terve esmaspäevase päeva toimus Riias, aga ka kõikjal üle Läti palju pidulikke üritusi. Kõige oodatum oli kaitseväe paraad Daugava kaldal.

Paraadil osales 1500 kaitseväelast, vabatahtliku organisatsiooni Zemessardze liiget, aga ka noorte Jaunsardze ning politsei, piirivalve ja päästjate esindajad. Kohal olid partnerid paljudest riikidest. Näha sai nii Läti kui ka NATO sõjatehnikat.

"Läti suutis vabaduse kätte võita ja seda suudab hoida vaid kogu rahvas koos. Ainult siis, kui seisame kõik koos Läti eest, oleme võitmatud. Ainult siis oleme tugev ja ühtne riik," rääkis Läti president Egils Levits kõnes rahvale.

Ka järgmisel aastal eraldab Läti riigikaitsele 2 protsenti sisemajanduse kogutoodangust.

"Peame muutuma veel tugevamaks. Kõigil üksustel peab olema kaasaegne tehnika. See on meie eesmärk. Professionaalses armees ja vabatahtlikus

Zemessardzes osalejate arv on kasvanud. Pooleli on palju oste, ma ei saa neist täpsemalt rääkida, sest osa hankeid pole veel läbi," rääkis Läti kaitsejõudude komandör kindralleitnant Leonids Kalninš.

Et Läti peab väga oluliseks kogu riigiki hõlmavat riigikaitset, on loomulik, et paraadil tegid kaasa kõik, kes Läti julgeolekusse panustavad.

Samal ajal aga kogub jõudu ka rahulolematus rahvaesindajatega: mõne päevaga on kogutud juba mitukümmend tuhat allkirja Seimi laialisaatmiseks. Et seda nõuda, oleks vaja umbes 150 000 allkirja kokku saada.