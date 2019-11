Pärnus avatakse teeninduse õppekava kehva eesti keele oskusega inimestele

Uus õppekava on abiks teenindajate puuduse all kannatavatele ettevõtjatele, kuid aitab ka noori, kelle emakeel pole eesti keel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Esimesed õppurid on plaanis vastu võtta järgmise aasta sügisel ja esimene õppeaasta möödub neil kutsehariduskeskuses.

"Koostöös tööandjatega on selgunud, et on võtta tööjõudu, kellel emakeel on vene keel, aga jääb puudu teiste keelte oskusest. Plaanime vähemalt esimesel õppeaastal õpetada eelisjärjekorras eesti keelt ja anda neile esimese taseme kutseõppe eestikeelsena. Esialgu alustame üheaastase õppekavaga, mis on töökohapõhine õpe," selgitas Pärnumaa kutsehariduskeskuse direktor Riina Müürsepp.

"Kui me vaatame natuke maailmas ringi, siis Šveitsis, mis on paljudele unelmate maa, on kõrgharidusega tööjõudu ainult 28 protsenti. Nagu haridusminister suvel arvamusfestivalil ütles, et tegelikult peaks kõrg- ja kutseharidust natuke rohkem kokku viima. Poliitikud ei taha seda tunnistada, et inimestel, kelle emakeel pole eesti keel, on tööturuolukord natuke kehvem," sõnas TÜ Pärnu kolledži direktor Garri Raagmaa.