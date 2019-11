Ilm püsib sombune, kuid olulise sajuta

Kolmapäeva öösel on ilm muutliku pilvisusega ja toob üksikutesse kohtadesse vähest vihma. kohati tekib udu. Kagu- ja lõunatuul puhub 5 kuni 8, enne südaööd rannikul kuni 13 meetrit sekundis. Temperatuur on 1 kraad idas kuni 6 kraadi läänerannikul, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik tuleb üsna pilvine, aga olulise sajuta, kohati püsib udu. Tuul puhub kagust 4 kuni 9 meetrit sekundis ja sooja on 3 kuni 6 kraadi.

Päev on pilves selgimistega ja veel endiselt olulise sajuta. Puhub kagu- ja lõunatuul 3 kuni 9 meetrit sekundis ning maksimaalne temperatuur on 8 kraadi.

Neljapäevast laupäevani on ilmapilt sarnane - taevas on vahelduvalt pilvine ning sadada võib vaid kohati ja natukene. Õhk läheb tuntavalt jahedamaks, kuid kuna pühapäeval on temperatuur valdavalt taas plusspoolel, on vähese lume sekka ka lörtsi, rannikul ka vihma oodata.