Hitler sündis Braunau am Innis 1889. aasta 20. aprillil, kuid tema perekond kolis linnast mõne aasta pärast ära. Selles 17. sajandil ehitatud majas elas perekond kusjuures ainult mõned nädalad. Sellest hoolimata on tema sünnikodu saatnud avalikkuse tähelepanu ja vaidlused, vahendasid BBC, Guardian ja Yle.

Üks osapool, kelle toetajate seas on olnud ka ministreid, soovis maja lammutada, et sellest ei kujuneks kogunemiskoht neonatside jaoks. Tegemist ei ole ainult teoreetilise kartusega, sest aastate jooksul on natsimeelsed isikud, nende seas ka selliste vaadetega turistid, maja juures kogunemas käinud küll. Samuti on maja juures toimunud ka end antifašistideks nimetavate aktivistide kogunemisi ja meeleavaldusi.

Teiste arvates on hoone aga osa linna ajaloost, samuti võiks hoone lammutamist tõlgendada kui Austria natsistliku mineviku varjamist või eitamist.

Ligi sada aastat hoone omanikuks olnud Pommeri perekond üüris maja Austria valitsuseke välja juba 1970. aastatest saadik ning suurema osa ajast asus hoones puudega inimeste keskus. Üürileping sai aga 2011. aastal läbi, sest omanikuks olnud Gerlinde Pommer keeldus rajamast ratastoolidele mõeldud kaldteed ning keeldus ka maja müümisest. Sellele järgnes pikk kohtuvaidlus Pommeri perekonnaga.

Riik sundvõõrandas nüüdseks juba laguneva 2016. aasta detsembris, kui parlament oli andnud heakskiidu just eelkõige selle vastuolulise hoone jaoks tehtud sundvõõrandamise seadusele. Käesoleval aastal maksti Pommeritele maja eest 810 000 eurot kompensatsiooni.

Siseministeeriumil on nüüd plaanis korraldada Euroopa Liidu ülene arhitektuurikonkurss, kuidas majast uus politseihoone teha.