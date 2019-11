Pärnumaa ettevõtjad ja arenduskeskus maksavad kevadest tudengistipendiumi

Stipendiumi eesmärk on aidata Pärnumaa ettevõtetel tulevaste spetsialistidega juba nende tudengipõlves kontakti saada ja nende õpinguid toetada.

Kandidaat on täiskoormusel õppiv vähemalt 2. kursuse bakalaureuse- või magistriõppe üliõpilane, õppevõlgnevusi tal olla ei tohi. Tallinna tehnikaülikooli ja Tallinna tehnikakõrgkooliga on arenduskeskusel koostööleping sõlmitud, leping Tartu ülikooliga on ettevalmistamisel.

"Rahaliselt panustavad ettevõtted ja arenduskeskus, kogu korralduslik pool jääb kõrgkoolide arengufondide kanda. /.../ Täna on meil aja poolest eesmärk see, et kevadsemestriks me jõuame esimeste stipendiumide väljamaksmiseni ja selleks peaksid ettevõtted veel selle aasta lõpus, äärmisel juhul järgmise aasta alguses Pärnumaa arenduskeskusega ühendust võtma," rääkis Pärnumaa arenduskeskuse juht Erik Reinhold.

Stipendiumisaaja peab käima ettevõttes praktikal, tema lõpu- või uurimistööd peavad olema ettevõttega seotud. Lõputöös peab stipendiaat lahendama ettevõttelt saadud probleemi või arendusülesande, aga ta ei tohi olla ettevõtte töötaja.

Bakalaureuseõppes on stipendium 450 eurot, magistriõppes 550 eurot kuus.