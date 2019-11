Hommikul kogunesid haridusministeeriumi ees olevasse Põllu parki tudengid, kes muretsevad, et õppejõudude palgad ei käi majanduskasvuga kaasas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Meeleavaldajatel oli üks peamine nõue - õppejõud peavad saama vähemalt kahekordset Eesti keskmist palka.

Tartu ülikooli üliõpilasesinduse esimehe Allan Aksiimi sõnul mõeldakse nõudmise all eelkõige lektoreid ja alustavaid õppejõudusid. Seda, mille arvelt või kust raha peaks nende hinnangul juurde tulema, toetusavalduse organiseerijad välja ei öelnud.

"Meie soov siin hetkel on toetada õppejõudu, sellele probleemile tähelepanu pöörata. See, mismoodi ja mis konkreetselt rahaliste sammudega kaetakse, on poliitiliste otsuste pärusmaa ja sinna me hetkel ei sekku," rääkis Aksiim.

Haridusministeeriumis on viimastel kuudel analüüsitud, kuidas oleks võimalik kõrghariduse rahastust ümber korraldada. Ministeeriumi kõrghariduse osakonna juhataja Margus Haidaki sõnul vaatab ministeerium, mida on võimalik olemasolevas õigusruumis muuta ja kuidas on võimalik tasuta kõrghariduse nõrkusi lahendada.

"Me leiame, et üldjoontes ju tasuta kõrgharidus on väga hea, aga samas on ta toonud endaga kaasa kõrvalmõjusid, kas või ingliskeelsete õppekavade oodatust suurem kasv. Need on teemad, mida ka seadusemuudatustega saab tulevikus parandada," ütles Haidak.

Tema sõnul esitab ministeerium minister Mailis Repsile esimesed ettepanekud novembrikuu jooksul.