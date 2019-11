Eesti ühe kõrgema liikussagedusega Tallinna ringteele paigaldatakse Narva maanteest kuni Pärnu maanteeni muutteabega liiklusmärgid ja tablood, kuhu saab kuvada infot liikluskorralduse ja teeolude kohta, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Infot töötleb ja vahendab maanteeameti liiklusjuhtimiskeskus. Lisaks infotabloodele võimaldavad nutikad lahendused uuematel autodel vahetada teavet teeäärsete seadmetega ja ka teiste autodega, kui neil on selleks olemas vastavad sensorid.

"Meie saame näiteks liiklusmonitoorimise süsteemi kaudu teada, mis on sõidukite kiirus, mis on nende pikivahe. Kui näiteks kiirus alaneb väga kiiresti, siis ilmselt on seal mingisugune intsident juhtunud ja tänu sellele saame me kiiremini reageerida ja jagada infot teistele liiklejatele. Kindlasti on veoautode liikluse parandamine meie prioriteet, kuid ringteel liiguvad ka tavasõidukid," selgitas maanteeameti projektijuht Mari-Liis Sepp.

Veneküla piirile rajatakse veoutodele 100-kohaline parkimisala, mis on samuti ühendatud nutika süsteemiga.

Intelligentsed transpordisüseemi lahendused liikluse juhtimiseks saavad valmis 2023. aastal. Esialgu jõuab nutikas tee Kanama liikussõlmeni, sest Keilani on veel ringtee ehitamata.

"Keilani on meil plaan selline, et Kanama-Valingu lõiku me soovime ehitada 2021. ja 2022. aastal. Aga Valingust edasi Keilani on juba pikem prognoos ja täpseid aastaarve täna on veel vara välja öelda," rääkis maanteeameti teehoiu direktor Raido Randmaa.

Kogu ringtee ja ka teised Eesti 2+2 rajalised maanteed saavad tulevikus operatiivset teeinfot jagavad muutteabega liiklusmärgid.

"Kindlasti suurema liiklussagedusega lõikudele, enamikule 2+2 teedele soovime sarnast süsteemi rakendada. Tartu maantee uus Kose-Võõbu lõik, mis avatakse järgmisel aastal, on samuti täies ulatuses varustatud liiklusjuhtimisega ehk on muutuv kiirus, enne suuremat sõlme on teavitavad infotablood ja Eestis uudsena ka loomaületuskohtades loomatuvastussüsteemid," selgitas maanteeameti liiklusjuhtimiskeskuse juhataja Siim Vaikmaa.

Muutmärgid on juba aasta aega edukalt töötanud Tallinna-Pärnu maanteel.

Vaikmaa lisas, et targa tee lahendused on mõeldud liikluse korralduseks, politsei kiiruskaamerad on eraldiseisev süsteem.