Neljapäev on pilvine, tuul tugevneb

Neljapäeva öö on pilvine, aga olulise sajuta, kuid laiguti udune. Puhub kagutuul 4 kuni 9, saartel iiliti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +3, saartel kuni +6 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on pilvine ja mõni üksik paik võib ka tiba vihma saada. Kagutuul kogub jõudu, saartel on tuuleiilid kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 3 kuni 6 kraadi.

Päev on pilvine. Suuremat sadu ei tule, aga uduvihma võib laiguti tibada. Puhub kagutuul 5 kuni 11, rannikul iiliti kuni 16 meetrit sekundis. Õhusooja on 3 kuni 6 kraadi.

Reede on kindlamalt kõrgrõhkkonna all, sajuta ja selgema taevaga. Termomeetrinäidud langevad aga miinustesse.

Laupäev ja pühapäev on karged ja laiguti selge taevaga. Kõrgrõhkkond püsib. Esmaspäeval läheb pilvisemaks, aga sadu veel ei ole. Külm hakkab tasapisi tagasi tõmbuma.